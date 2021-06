Perdite invisibili e riparazioni attese da anni: così si spreca l'acqua Altro che consumi anomali, le cause sono altre e ben note

Perdite invisibili e riparazioni attese da anni: così si spreca l'acqua nelle aree interne. L'ultima segnalazione alla nostra redazione arriva da località Fiumarelle ad Ariano Irpino. E non è l'unica. Sono soprattutto le zone rurali le più colpite a causa della presenza di condotte colabrodo, fatiscenti che andrebbero sostituite completamente. La rabbia dei cittadini è comprensibile: "L'Alto Calore parla di consumi anomali ed effettua le chiusure notturne. Ma il vero spreco da anni è questo e lo si vuol far passere per tutt'altro. Ci auguriamo che anche il Comune faccia la sua parte per risolvere definitivamente questa storia, diventata così snervante."