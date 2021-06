Area giochi per bambini invasa da erbacce: ci pensa un abitante a pulire L'intervento di Paolo De Gruttola nel rione Rodegher ad Ariano Irpino

Lo ha fatto spesso in silenzio in vari angoli della città, dal cento alle periferie o allo stadio Silvio Renzulli dove da anni la passione verso il calcio lo ha visto sempre in prima linea nel ruolo di fac totum.

Lui è Paolo De Gruttola, persona poliedrica, simpatica, socievole con tutti ma soprattutto innamorato profondamente della sua città. Lo abbiamo visto raccogliere lattine e bottiglie in villa comunale, liberare segnali nascosti dalla vegetazione, sistemare transenne e oggi con tanto di tuta e decespugliatore all'opera nel rione Rodegher per liberare dalle erbacce le due aree riservate ai bambini, dove qualche residente aveva segnalato la presenza di topi.

In un periodo in cui si parla tanta di inciviltà, basta ricordare ciò che è accaduto nell'ultimo week end in città, piantine devastate, rami spezzati in villa e rifiuti lasciati ovunque, l'iniziativa di Paolo è senza dubbio un grande esempio di civiltà e decoro urbano. Non dobbiamo aggiungere altro.