Ariano, dimissioni Michela Cardinale: il nuovo assessore è Lucia Monaco Decisione rapida e all'unanimità del Movimento 5 Stelle

Nel corso della riunione tenutasi ieri pomeriggio, a seguito delle dimissioni dell’assessore Michela Cardinale, la lista del Movimento 5 Stelle di Ariano Irpino ha deciso all’unanimità di proporre al sindaco Enrico Franza la figura di Lucia Monaco come sostituta all’interno della Giunta.

"In primo luogo, ringraziamo l’assessore Michela Cardinale per l’intenso e quotidiano impegno profuso all’interno della Giunta e della compagine di maggioranza, nel corso di mesi molto difficili per tutta la collettività e fronteggiando problematiche di assoluta complessità."

Lucia Monaco, attualmente docente presso l’istituto comprensivo “Giulio Lusi” di Ariano Irpino, è laureata in lingue e modelli culturali dell’Occidente. In particolare, nell’ambito della sua esperienza formativa e professionale, ha conseguito una specializzazione su sostegno didattico per alunni con disabilità formazione, occupandosi di attività e strategie per favorire l’inclusione scolastica nella scuola dell’infanzia e primaria.

"Siamo sicuri, quindi, anche in virtù di tale esperienza formativa e professionale, che il profilo che intendiamo sottoporre all’attenzione del sindaco sia assolutamente all’altezza delle quattro deleghe nuovamente da attribuire: cultura, istruzione, edilizia scolastica e sport."