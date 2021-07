Ariano: condotte colabrodo, perdite e sprechi a Tranzano e Fiumarelle Situazione sempre più grave e insostenibile, serve un intervento radicale e urgente

Perdite a macchia di leopardo da un capo all'altro della città. Da Scarnecchia dove stamane è intervenuta una squadra dell'alto calore a Fiumarelle e Tranzano di sotto. In quest'ultima zona fanno sapere i residenti si tratta di una condotta più volte riparata e scoppiata nel giro di poco tempo.

"E' una situazione insostenibile e grave per lo spreco di denaro legato a queste continue riparazioni che finora non sembrano aver risolto il problema. E come se non bastasse stiamo subendo anche danni nelle nostre proprietà a causa delle infiltrazioni di acqua." A Fiumarelle nei pressi dell'azienda di un fabbro da giorni vi è una vistosa perdita di acqua già segnalata a chi di dovere.

Una zona quest'ultima particolarmente trascurata. In particolare si chiede con urgenza una segnaletica adeguata che possa indirizzare gli automobilisti dal viadotto Fiumarelle alla statale 90 delle puglie verso il bivio Villa Sorriso. Molti sono coloro che spesso si immettono soprattutto nelle ore notturne lungo una strada senza sbocco. A Foresta per lo stesso problema un abitante del luogo si è visto costretto egli stesso a realizzare una tabella.

E sempre in tema di condotte colabrodo un nuovo serio guasto viene segnalato all'imbocco di contrada Creta.