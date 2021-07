La ripartenza e la valorizzazione dei monumenti nelle aree interne Ad Ariano torna a sgorgare l’acqua alla fontana Maddalena

E’ bello risentire il rumore dell’acqua che oggi sa di storia, ricordi, tradizioni e ci proietta con la mente in epoche passate quando in uno dei tratti più caratteristici della strada Regia, le fontane erano considerate luogo di refrigerio per i viandanti. Tra queste spicca il monumento Maddalena ad Ariano Irpino ritornato oggi al suo antico splendore.

Un lavoro meticoloso quello svolto dalla Comunità Montana Ufita curato davvero nei minimi dettagli con grande scrupolo, accuratezza e arte come è nello stile degli operai idraulico forestali.

L'emozione di Guerino Gazzella past president club Avellino est centenario che ha creduto fino in fondo in questo progetto fino a coivolgere tutti.

"Con il cuore ancora colmo di gioia condivido con voi, care amiche e cari amici, alcuni scatti della inaugurazione della Fontana Maddalena di Ariano. Ho voluto fortemente il recupero di questo meraviglioso monumento e, grazie all’impegno profuso a vario titolo da tanti amici che hanno creduto nel progetto, finalmente oggi la Fontana Maddalena è tornata a sgorgare acqua.

Voglio ringraziare ancora una volta il Rotary Club Avellino Est Centenario, nelle persone dei presidenti dott. Manzo e dott.ssa Grappone, per aver dato immediata disponibilità per il finanziamento dell’opera di due pompe che consentono alla Fontana di rimanere sempre attiva.

Grazie all’amministrazione comunale e al Sindaco della città Enrico Franza. Un ringraziamento speciale, mi sarà consentito, va alla Comunità Montana ed in particolar modo a tutti gli operai per l’incessante lavoro svolto, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione.

Vedere l’apprezzamento della comunità per questa iniziativa mi sprona a continuare un percorso volto al recupero delle nostre bellezze, cercando di rendere migliore il mondo in cui viviamo."