Saldi, Confcommercio Ariano: la gente ha voglia e bisogno di normalità e svago La ripartenza dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web

Sabato 3 luglio sono partiti i saldi ad Avellino e provincia così come in tutta la Campania e Confcommercio Campania stima che quest’anno ogni famiglia spenderà in media 171 euro (pari a 74 euro pro capite) per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.

“Dopo tanti mesi di chiusure e restrizioni, in vista delle vacanze estive, si prevede la ripartenza dello shopping ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web”.

Comunica Confcommercio Ariano in una nota stampa: “Per più di un anno il commercio ha subito una drastica frenata nei consumi a causa dei lockdown e delle restrizioni imposte dalla Pandemia - afferma Nicola Grasso, responsabile di Confcommercio Ariano - oggi la gente ha voglia e bisogno di normalità e svago.

L’avvio dei saldi offre numerose opportunità di acquistare con condizioni vantaggiose aggiungendo il piacere di poter scambiare due chiacchiere ed essere assistito e accompagnato all’acquisto più adatto alle sue esigenze”.

Inoltre “Con l’avvio della nuova stagione di saldi riparte la campagna di comunicazione saldi Chiari e sicuri, per comunicare la possibilità di acquisti sicuri in tutti i negozi associati del territorio.

Le attività aderenti all’iniziativa sono riconoscibili dalla logo di Confcommercio esposto in vetrina che

riporta i principi di base per lo svolgimento delle svendite in piena sicurezza.”