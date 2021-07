Orinatoio a cielo aperto e ancora piantine devastate ad Ariano Un risveglio tra odori nauseabondi per i residenti, accentuati ancora di più dal caldo di queste ore

Un vero e proprio orinatoio a cielo aperto, tra via D'Afflitto e via Annunziata, sotto il palazzo in cui ha sede Radio Ariano Centro e a pochi passi dal Museo Civico di Palazzo Forte. Un risveglio tra odori nauseabondi accentuati ancora di più dal caldo per i residenti e come se non bastasse, l'amarezza di vedere ancora una volta alcune piantine danneggiate per noia dalle mani di piccoli imbecilli.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere comunale Roberto Cardinale intenzionato a presentare una interrogazione. Informato anche il comando della polizia municipale. In centro in modo particolare viene sollecitato maggiore ordine, pulizia e decoro. Basta farsi un giro anche davanti al Municipio per vedere in che condizioni versa la pavimentazione e persino nell'atrio dello stesso Comune.

Ma sono i vicoli della città a preoccupare maggiormente, diventati ricettacolo di rifiuti e orinatoi ovunque nel centro storico tra l'indignazione dei residenti. A questo punto c'è anche chi solleva una proposta, quella di posizionare bagni chimici in qualche zona del centro come ad esempio Calvario zona poste. Cosa ne pensa il Comune?