C'è anche un minore aggredito con un taglierino tra i vari episodi di bullismo Ariano. Vicenda seguita dalla polizia e segnalata al tribunale per i minorenni di Napoli

Ferito ad una mano nel tentativo di proteggersi dai colpi di un taglierino. Il grave episodio è avvenuto a Piano della Croce ad Ariano Irpino ma solo oggi è stato portato alla luce. I protagonisti sono due minorenni. Il 13enne ferito e bullizzato da un coetaneo ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Pochi punti di sutura, fortunatamente nessuna conseguenza grave. L'autore del gesto è stato segnalato dalla Polizia che ha condotto le indagini al tribunale per i minorenni di Napoli.

Sempre a Piano della Croce, negli ultimi giorni di scuola, alcuni alunni hanno lanciato dagli archivi della scuola, video cassette, cd, dischi in vinile facendo a pezzi una tastiera ed altro materiale. Come se non bastasse c'è chi ha danneggiato con del liquido i gradini nella parte retrostante il monumento ai caduti e la base della colonna romana che sorregge la croce longobarda più antica di Ariano. In piazza Mazzini botte da orbi tra ragazzine.

Alla luce di tutti questi episodi che purtroppo non accennano a placarsi è stato convocato per lunedì 12 luglio alle ore 18 al palazzetto dello sport un tavolo di confronto allargato a tutte le varie istituzioni cittadine.