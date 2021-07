Bimba di quattro anni necessita di un delicato intervento: scatta la solidarietà Ariano: in campo l'associazione onlus Valentina un Angelo per la Vita con una donazione

Ha soli quatto anni, è una bimba autistica e necessita di un delicatissimo intervento chirurgico all'ospedale pediatrico bambin Gesù di Roma.

A sostegno dei genitori, una giovane coppia del luogo è scesa subito in campo l'associazione onlus Valentina un angelo per la vita, che attraverso la responsabile Lucia Scaperrotta ha donato una somma di denaro, che consentirà alla coppia di far fronte al primo periodo di permanenza nella capitale.

"Non potevamo chiudere gli occhi - afferma Scaperrotta - di fronte ad una situazione del genere. E' un sostegno a questa famiglia, frutto delle iniziative di solidarietà che svolgiamo ogni anno come associazione. Vuole essere un aiuto alla persona della porta accanto. In questo tempo di pandemia è cresciuta tantissimo la richiesta di aiuto. Non ci siamo mai fermati, amiamo lavorare in silenzio e siamo felici oggi di poter essere di supporto a questa famiglia."

E' stato aperto già un conto corrente per aiutare la piccola. Iban IT22Y0538775650000002503368