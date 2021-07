Ariano: punture di insetti volatili in villa: scatta la disinfestazione Ecco il calendario e le raccomandazioni

All'interno della Villa Comunale di Ariano Irpino verranno effettuati due interventi di disinfestazione contro gli insetti volatili, che hanno provocato punture fastidiosissime a più persone.

Questo il calendario: 1° intervento tra oggi venerdì 9 e sabato 10 luglio alle ore 4.00. 2° intervento tra venerdì 16 e sabato 17 luglio sempre alle ore 4.00

I prodotti che verranno utilizzati per gli interventi sono regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità. Dal Comune si raccomanda, in via precauzionale, di non accedere agli spazi della Villa Comunale per almeno 2 ore dopo il trattamento, quindi fino alle 6.30.