Niente funerali, fiori e manifesti per la mia morte: volontà rispettata L'ultimo silenzioso saluto di Ariano A Stanislao Scapati

E’ un pezzo importante della storia di Ariano che se ne va per sempre. Con Stanislao Scapati scompare un baluardo della cultura di questa città. Un maestro di vita. Persona preparata, dolce, affabile e riservata fino alla morte. Uomo di rare virtù. Niente funerali e manifesti. Scapati ha voluto il silenzio. Salma cremata per sua espressa volontà.

C’erano gli amici di sempre stamane in via Covotti, coloro che hanno condiviso insieme un percorso culturale ed umano affascinante. Silenzio e compostezza. La salma è stata trasportata dall'impresa di onoranze funebri Sanzio alla volta di Salerno per essere cremata.

Le parole commoventi di Francesca D'Antuono, nel commentare quel passo spensierato e rilassante nei campi di Stanislao Scapati e suo padre Nicola, due amici inseparabili e da oggi di nuovo insieme:

"Voglio immaginarvi così, vicini come allora, tra le messi d'oro di campi sconfinati, intenti in infiniti confronti! Nella mia vita ci sei sempre stato ed amavo ascoltarti rapita... Le lezioni di greco in biblioteca, le traduzioni di letteratura inglese, i pranzi e le cene e le infinite costellazioni di pensieri che rotolavano tra le ore in arabeschi di parole, il tuo immancabile intercalare "vero", l'essenza dell'essere e mai dell'avere... ed io sognavo, ammirata, imparando e perdendomi nella bellezza! Con te se ne va una parte del mio mondo, l'icona del sapere, la tensione ad innalzarsi al di sopra degli affanni umani... Io perdo il mio "nonno ad honorem", Ariano perde un illuminato... Ciao, Stanislao!"