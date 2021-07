Caldo record, stanotte niente acqua in alcuni comuni in Irpinia. Ecco dove Nuove interruzioni e l'Alto Calore invita gli utenti a non sciupare l'acqua

Allerta caldo e temperatura in netta risalita in Irpinia, dove per i consumi anomali degli utenti in molti comuni continuano i disagi per le interruzioni di servizio. Programmate nuove chiusure stanotte a Monteforte Irpino, solo in alcune strade ( via Albanella, via Molinelle, via Basecchia, via Torone, via Aldo Moro, via San Tommaso), Ospedaletto d'Alpinolo e Pietrastornina, dalle 22 di stasera e fino alle sei di domattina. E l’Alto Calore corre ai ripari. Presto si ci saranno i droni in volo per controllare i territori e scovare i furbetti delle piscine. Si punta a sensibilizzare l’utenza a non sciupare acqua.