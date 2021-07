Ariano: torna la tradizionale fiera in onore della Madonna del Carmine Niente processione causa Covid, celebrazioni a partire dalle 5.30 di venerdì 16 luglio

La fiera in onore della Madonna del Carmine si farà. Ne dà notizia il Comune di Ariano Irpino. Gli uffici hanno lavorato in maniera attenta per predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di consentire lo svolgimento del tradizionale evento, tanto caro alla popolazione arianese. Le bancarelle potranno prendere posto lungo Corso Vittorio Emanuele la mattina di venerdì 16 luglio. Evento annullato lo scorso anno a seguito della proroga del Governo.

Dallo scorso 6 luglio, fino alla giornata di domani è in atto la preparazione alla festa attraverso la recita del santo rosario. Da sottolineare il grande impegno del parroco don Raffaele Iorizzo e il sui affiatato gruppo parrocchiale. Giovedì 15 luglio primi vespri della solennità della Madonna del Carmine: ore 18.15 santo rosario, 19.00 santa messa, ore 21 veglia mariana. Il giorno 16 solennità della Madonna del Carmine, messe a partire dalle 5.30 e a seguire 7.00, 8.30, 10.00 presieduta dal Vescovo Sergio Melillo, 11.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30. Durante tutta la novena e il giorno della ricorrenza ci sarà sempre un sacerdote disponibile