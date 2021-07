Luogosano, Guarente: "Risolto il problema del medico di famiglia" Il Presidente della Pro Loco: "Così si realizza il bene comune, grati ad Alaia per il suo impegno"

La comunità di Luogosano ha finalmente il suo medico di famiglia. A renderlo noto è il Presidente della Pro Loco, Pio Nicolino Guarente, che manifesta tutto il suo compiacimento per il ripristino di un servizio che la popolazione attendeva da tempo.



"Per una comunità come la nostra - afferma Guarente - è una panacea che si manifesta in ogni settore, quello sociale e comunitario e naturalmente quello medico - sanitario. Il medico di famiglia servirà a dare serenità ai nostri concittadini, che avranno da oggi un sostegno continuo del medico Giovanni De Simone, già noto a tutti i pazienti della nostra comunità. E' un successo - prosegue il Presidente della Pro Loco - che ha avuto un epilogo positivo dopo mesi di intenso interessamento da parte dell'onorevole Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, insieme al suo consulente medico, dott. Nicola Guarente."



"Il servizio - fa sapere poi Guarente - sarà operativo a partire dal prossimo mese di agosto, a tempo pieno e indeterminato. La Pro Loco, sin d'ora, offre la sua piena collaborazione al dott. De Simone per il suo prestigioso quanto utile e indispensabile incarico. Tutta la popolazione gli sarà riconoscente nella consapevolezza che - conclude Guarente - la medicina sul territorio servirà da baluardo contro ogni situazione sanitaria da prevenire."