Poiana ferita, dopo il salvataggio ora Ariano attende il suo ritorno da Napoli Sinergia tra volontari, arma dei carabinieri e Asl Napoli 1

Rimasta ferita in un terreno a pochi metri dal Santuario di San Liberatore ad Ariano Irpino. E' qui che è stata recuperata una splendida poiana. Ad attivarsi subito, dopo averla notata in pericolo nei pressi della sua abitazione è stato Raffaele Scarpellino, un abitante del luogo.

Messa al riparo, è partita immediatamente la macchina dei soccorsi grazie al prezioso intervento dei carabinieri prontamente allertati dall'ambientalista Felice Vitillo. I militari diretti dal capitano Annalisa Pomidoro hanno subito contattato il numero verde 800178400, istituito dalla Asl Napoli 1 centro, a tutela degli animali feriti senza padroni. Sul posto è giunta un'ambulanza veterinaria che ha provveduto a trasportare in mattinata, l'animale ferito al Criuv di Napoli dove si trova attualmente ricoverato.

"Grazie a questa importante sinergia e soprattutto alla grande attenzione che ci è stata rivolta dall'arma dei carabinieri - afferma Felice Vitillo - siamo riusciti ad effettuare questo salvataggio. Confidiamo nelle cure dei medici a Napoli e in una reimmissione sul territorio, che potrebbe avvenire come luogo simbolico proprio davanti al Santuario di San Liberatore alla presenza dei carabinieri forestali, di Raffaele Scarpellino, dell'autista soccorritore Giovanni Salva, del parroco don Antonio Surdi, Francesca D'Antuono e di tutti coloro che hanno contribuito a mettere in salvo questo bellissimo rapace."