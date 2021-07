Chiusura pediatria ad Ariano: De Luca convoca tutti i direttori generali Asl Franza: "Se servirà la mobilitazione io sarò in prima linea a difesa dell'intero territorio"

"La chiusura di un reparto in una struttura ospedaliera che dovrebbe essere Dea di I livello è intollerabile. Vogliamo collaborare con le istituzioni, ma il Frangipane non può essere un ospedale di frontiera. Serve un'inversione di tendenza, chi ha sbagliato sulla gestione dell'ospedale si assuma le proprie responsabilità. Sempre e soltanto dalla parte della città di Ariano, degli arianesi e dei cittadini dei comuni limitrofi."

Sono le parole del sindaco Enrico Franza al termine dell'incontro tenutosi al palazzetto dello sport alla presenza dell'intero consiglio comunale, sindaci del territorio, deputazione regionale e associazioni. A moderare i lavori in maniera impeccabile è stato il consigliere comunale Marco La Carità a testimonianza della grande unità e compattezza della politica arianese in questo momento così delicato. "La campagna elettorale è finita da molto tempo, su una questione così importante, parliamo di diritto alla salute non possiamo sottrarci al dovere di lottare con tutte le nostre forze, per salvaguardare l'ospedale arianese."

Un dibattito particolarmente accesso ma nei limiti della correttezza conclusosi con la stesura di un documento. Un primo forte segnale da parte della città e del territorio a cui ora dovranno seguire i primi segnali e le risposte concrete da parte della politica che non può ignorare quanto di buono è stato fatto negli anni, grazie all'abnegazione e ai sacrifici di tanti medici nella struttura ospedaliera arianese.

Una risposta che potrebbe arrivare già nella giornata di domani da Napoli, dall'incontro convocato dal governatore De Luca con tutti i direttori generali delle Asl campane, al fine di reperire medici per rimettere in moto pediatria e punto nascita al Frangipane. Il sindaco Franza è stato fin troppo chiaro e duro nel suo intervento:

"Chi ha sbagliato, faccia un passo indietro. E' una questione che affronteremo nelle sedi istituzionali e se sarà necessaria una grande mobilitazione di popolo io sarò in prima linea a difendere la mia città e l'intero territorio."