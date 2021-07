Caso pediatria ad Ariano, Cicchella:"Conseguenza voluta e sottovalutata da anni" "Oggi si vuole attribuire la colpa alla direzione Asl e la politica cosa ha fatto finora?"

Sulla vicenda dell’ospedale di Ariano è intervenuto con nota severa anche il consigliere indipendente Comunale di Greci Carmelo Cicchella.

“La chiusura dei reparti connessa alla mobilità del personale del nosocomio di Ariano Irpino è una conseguenza voluta e sottovalutata da anni da chi deteneva il potere decisionale in merito.

Una questione tutta politica, dunque, sulla quale mai nessuno amministratore locale è intervenuto con serietà per impedirne il disastro.

E’ accaduto quello che temevo. Io credo che occorra una seria riflessione. I motivi non sono da attribuire alla direzione generale Asl come spesso mi sta capitando di leggere ma bensì a chi non ha ottemperato un attento monitoraggio sanitario negli ultimi anni. Oggi si vuole aprire un tavolo di discussione ai sindaci dell’area vasta? Credo sia troppo tardi.

Troppe cose non vanno e la vedo molto dura risanare incombenze logistiche e tecnico operative volontariamente tralasciate da chi forse si è trovato ad amministrare un qualcosa al di fuori delle proprie capacità. Auspico che tale emergenza venga gestita con dedizione e professionalità dal delegato al ramo e non diventi un ennesimo terreno di gioco fertile per le campagne elettorali che verranno."