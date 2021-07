La macchinetta non funziona sul bus e i controllori multano due viaggiatori Zio e nipote muniti di biglietti validi, ma nulla. E' successo sulla tratta Avellino-Ariano

Salgono su un pullman di linea, biglietti in mano, la macchinetta non funziona e due persone zio e nipote vengono sanzionate ingiustamente dai controllori.

E' successo e pare che non sia la prima volta sulla tratta Avellino-Ariano Irpino. "Siamo andati ad Avellino, non certo per divertimento - ci dice profondamente amareggiata una donna - mio figlio, insieme a mio fratello tornavano dall'ospedale dove è ricoverata mia madre in gravi condizioni. Da persone corrette e civili hanno cercato in tutti i modi di obliterare il biglietto, chiedendo aiuto anche all'autista il quale ha mostrato indifferenza. Ad un certo punto sono saliti due controllori che a loro volta, non hanno voluto sentire spiegazioni e neppure controllare il perchè del mancato funzionamento della macchinetta nell'autobus. Multa e basta, senza perdere tempo. 46 euro per l'esattezza.

Vi sembra normale un comportamento simile? Per non parlare del viaggio d'andata, dove avevano chiesto delle informazioni, se vi fossero delle navette per raggiungere la struttura sanitaria senza avere risposte. Che colpa ne avevano mio figlio e mio fratello se la macchinetta era guasta? Ma dove sono finiti i modi gentili? Siamo profondamente indignati e delusi per quanto accaduto. Ci auguriamo che simili episodi non si verifichino più in futuro e ci possa essere maggiore collaborazione e gentilezza tra autisti e utenti."