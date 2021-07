Ad Ariano un osservatorio permanente sulla sanità Votato all'unanimità in consiglio comunale il documento a sostegno dell'ospedale Frangipane.

"Un osservatorio permanente sulla sanità che avrà innanzitutto la funzione di interloquire con un vasto territorio che ruota intorno al presidio ospedaliero del Frangipane." E' quanto stabilito dal consiglio comunale di Ariano Irpino, che ha votato all'unanimità il documento a sostegno dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

"Un osservatorio che non si occuperà delle questioni e delle criticità relative esclusivamente all'ospedale di via Maddalena - afferma il sindaco Enrico Franza - ma anche della medicina territoriale. Nel documento da me proposto al palazzetto dello sport, non più tardi di due giorni fa, alla presenza dei quattro consiglieri regionali eletti nel nostro territorio abbiamo anche specificato, altre idee importanti che sono state sostanzialmente integrate."

Il documento, sarà inoltrato anche al comitato permanente Lea, istituito con decreto del ministro della salute nel 2005 e che ha il compito di valutare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Da domani intanto verrà garantito il pronto soccorso pediatrico attraverso un'apposita turnazione. Da non confondersi con la riapertura del reparto come erroneamente affermato da qualche parte. E intanto continua il lavoro della direzione generale dell'Asl per reperire le forze utili e necessarie a sostegno dell'importante struttura, che rappresenta un biglietto da visita fondamentale per un dea di primo livello.