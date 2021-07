"La chiusura del reparto di Pediatria è solo la punta dell’iceberg" L'intervento dei Moderati per Ariano all'indomani della sottoscrizione del documento sulla sanità

"Il documento unitario sull’ospedale Frangipane, approvato in consiglio comunale, contiene anche l’integrazione proposta dai Moderati per Ariano, e sottoscritta da Unione Popolare, Nuovo Psi (Popolo e Territorio), Fratelli d’Italia e Lega." E' quanto si legge in una nota a firma dei Moderati per Ariano.

"Il documento denuncia una serie di lacune di programmazione sanitaria e di organizzazione da parte della Regione Campania e dalla direzione aziendale dell’Asl, di cui ne chiediamo la destituzione.

La chiusura del reparto di Pediatria è solo la punta dell’iceberg, proprio per questo abbiamo segnalato e chiesto la soluzione dei seguenti problemi: la cronica mancanza di primari, la mancata realizzazione della radioterapia, nonostante l’annuncio del 2019 del presidente De Luca e del direttore generale Morgante cui è seguito un nulla di fatto, l’assenza di un direttore sanitario per cui è stato necessario individuare un facente funzione sovraccaricandolo di lavoro, il progetto mai realizzato di potenziamento e sviluppo della cardiologia. l’assenza dell’emodinamica (in cardiologia), la riduzione dei posti letto nei reparti di chirurgia ed ortopedia con utilizzo del personale unico, la scarsa attrattiva dei medici, la trasformazione del servizio Immunotrasfusionale in medicina trasfusionale con aggravio di spese della struttura sanitaria, l’atavica carenza di dirigenti medici prevalentemente in radiologia, pediatria, dialisi, servizio trasfusionale, pronto soccorso.

Consapevoli che le responsabilità sono diffuse, esse vanno sicuramente ascritte all'interno del centrosinistra che è stato costretto a fare sua culpa, dimostrando la debolezza della decantata filiera istituzionale. Accogliamo positivamente, come minoranza, anche l'approvazione dell'osservatorio sulla sanità."