"Fondi sociali, edilizia popolare e terza età. Ecco come ci stiamo muovendo" Ariano e la ripartenza, l'assessore Pasqualino Molinario fa il punto della situazione

L’assessore alle politiche sociali, edilizia popolare, pubblica illuminazione e periferie Pasqualino Molinario che insieme al Sindaco Enrico Franza ed a tutta l’amministrazione è al lavoro per risolvere i problemi della città e dare un aiuto concreto a chi ha bisogno fa il punto della situazione delle varie attività in corso d'opera.

"Partendo dal sociale a breve sarà presentato il progetto dei fondi sociali zona rossa (circa 80.000 euro) con un fondo di emergenza sociale, interventi di tutoring sociale a beneficio di anziani e persone fragili, tirocini educativi a favore di bambini e adolescenti appartenenti a famiglie disagiate. Inoltre verrà emanato un nuovo bando con i fondi residui per i voucher buoni spesi alimentari. Il Comune di Ariano è assegnatario con il decreto ristori bis di € 333.199 da destinare per sostegno alle famiglie per il pagamento di canoni di locazione, utenze domestiche e solidarietà alimentare.

Percettori del reddito di cittadinanza: "Da lunedì un primo gruppo, dopo la formazione generica e specifica, inizieranno a prestare le ore lavorative previste nei progetti di pubblica utilità (Puc) ed affiancheranno gli operai dell’ufficio tecnico comunale."

Edilizia popolare pubblica: "Si sta provvedendo a risolvere il problema dell’accatastamento dei 63 alloggi di Viggiano per consentire di ottenere i fondi per la manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale. Sono state assegnati già 5 alloggi ad altrettanti aventi diritto, a seguito anche dei controlli dei dipendenti comunali e polizia municipale. A breve uscirà la graduatoria definitiva per le nuove assegnazioni."

Pubblica illuminazione: "Si provvederà a breve ad ampliare la pubblica illuminazione della villa comunale e boschetto Pasteni e verrà presentato un progetto in regione di ampliamento ed efficientamento energetico."

Capitolo periferie: "E' stato presentato un progetto preliminare per il miglioramento di Cardito e si sta lavorando anche per il Rione Martiri e le zone rurali. Previsti interventi di miglioramento della viabilità rurale a partire da Creta. A tal proposito nel prossimo consiglio comunale sarà deliberato il regolamento per l’istituzione dei comitati di quartiere."

La riqualificazione dei circoli terza età: "E' stato riconfermato l’impegno dell’amministrazione comunale per il centro sociale polivalente di corso Europa e per gli altri circoli affiliati. Sarà ad ottobre celebrata la giornata del nonno e gradualmente si provvederà a riaprire i circoli in sicurezza. L’ impegno continua e ringrazio i dirigenti comunali, i responsabili e dipendenti comunali, il consorzio sociali, il sindaco, i colleghi della giunta, i consiglieri comunali, le commissioni consiliari per il lavoro svolto."