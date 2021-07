Dal 1 agosto riapre a pieno regime pediatria e punto nascite ad Ariano L'annuncio da parte del direttore generale dell'Asl Maria Morgante

"Grazie all'intervento della Regione Campania e a seguito della disponibilità manifestata dall'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e dell'azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, dal 1 agosto 2021 riaprirà l'Uods Pediatria-Nido del P.O. di Ariano Irpino." Ad annunciarlo è il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante.

"Ad oggi, a causa della carenza di medici, il reparto garantisce solo le urgenze pediatriche, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, grazie alle convenzioni attivate con le aziende ospedaliere delle Regione Campania, in particolare, della disponibilità di un pediatra dell'ospedale Moscati, che verrà distaccato dal 1 agosto presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino, e della disponibilità di un medico speciliazzando di pediatria a partire dal 7 agosto 2021, oltre ai 2 medici strutturati già in forze presso il presidio, il reparto di pediatria e il punto nascita riprenderanno regolarmente il servizio.

“Ringrazio la Regione, in primis il presidente De Luca, e i direttori generali del Moscati, San Pio e del Santobono per la sensibilità dimostrata - afferma il direttore generale Maria Morgante - l'auto che ci è giunto in queste ore dalle altre aziende della Campania ci consente oggi di riaprire un reparto fondamentale per il nostro territorio e per i cittadini dell'area”.