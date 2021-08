Si schianta contro un palo. Resta in rianimazione il 27enne di Bonito Il giovane coinvolto nel violento impatto domenica sera è ricoverato al San Pio di Benevento

Resta ricoverato in gravi condizioni il 27enne di Bonito, rimasto vittima di in un incidente stradale domenica sera sulla via Appia, a Castel del Lago. Il giovane si era schiantato in auto contro un palo in cemento. Un impatto violentissimo che ha avuto serie conseguenze per il 27enne, che resta è intubato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Pio di Benevento.

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i colleghi della Stazione di Dentecane stanno indagando sulla dinamica del sinistro. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Secondo una prima ricostruzione il 27enne viaggiava da solo a bordo della sua Bmw quando, per cause da accertare, si è schiantato contro il palo dell’energia elettrica. Sono state alcune persone ad accorgersi di quanto avvenuto e ad estrarlo dall’abitacolo della vettura qualche secondo prima che prendesse fuoco. Un gesto salvavita per il ragazzo. Il palo di cemento è infatti crollato sulla Bmw . Poi la vettura è stata avvolta della fiamme, andando completamente distrutta. In paese ora si attende che il giovane possa riprendersi e fare finalmente ritorno a casa.