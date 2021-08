Covid, 7 positivi in paese. Famiglia torna dalle vacanze, tutti contagiati Sono 7 i casi accertati in paese a Sant'Angelo a Scala. Il sindaco: siate prudenti e vaccinatevi

Sette casi accertati in paese in poche ore e la curva dei contagi che risale in Irpinia. 25 casi accertati a livello provinciale. Sette solo a Sant'Angelo a Scala, dove il sindaco Carmine De Fazio predica cautela e prudenza. "Invito tutti a rispettare la normativa anticontagio da covid - spiega De Fazio -. Ma soprattutto tutti devono fare il proprio dovere e vaccinarsi. In paese abbiamo registrato sette contagi in poche ore. Si tratta di una famiglia ritornata dalle vacanze in un villaggio. Sono tutti positivi e sono in quarantena a casa. Casi e storie che confermano l'importanza di tenere alta la guardia. Mi rendo conto che è estate e che tutti vogliamo vivere spensierati e liberi dalle restrizioni. Ma l'emergenza sanitaria è ancora in corso e tutti dobbiamo essere vigili e ossequiosi delle regole". Altri due i casi di positività al virus. Si tratta di una signora rientrata dalle vacanze con alcuni sintomi e di un anziano del posto. Ma anche a livello provinciale le cose non vanno megli. Sono 56 i contagi accertati in soli tre giorni in provincia di Avellino.