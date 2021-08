Trovato senza vita a Parma. La tragedia di Domenico. Lutto in Irpinia Dolore e cordoglio a Gesualdo: lutto cittadino venerdì in paese

Dolore e cordoglio in Irpinia per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Domenico Caputo, manager di 42 anni, gesualdino di origine, ma residente a Parma, rinvenuto privo di vita nella città emiliana la scorsa settimana, nei pressi di un cantiere in Via Bach.

Nella serata di venerdì 6 agosto la tragica scoperta. Dopo l'allarme della moglie, che non lo aveva visto tornare a casa, erano scattate le ricerche: il personale sanitario aveva trovato il corpo dell'uomo, privo di vita, all'interno di un cantiere in Via Bach.

Caputo, come già detto in precedenza, risiedeva a Parma, dove ricopriva il ruolo di manager presso un'azienda biomedica.

I funerali di Domenico Caputo si sono svolti oggi, a Parma, presso la Chiesa dello Spirito Santo. Anche la comunità di Gesualdo ha deciso di ricordare doverosamente il manager irpino tragicamente scomparso, proclamando nella giornata di venerdì 20 agosto 2021 il lutto citttadino.

Ecco il commovente messaggio del sindaco Edgardo Pesiri: "La scomparsa di Domenico ha scosso la nostra comunità lasciando a tutti un profondo senso di dispiacere e sconforto. Sin dall'adolescenza, Domenico si era distinto per le sue grandi doti e capacità tanto che, dopo i brillanti studi, con sacrificio e impegno, era riuscito a costruirsi una eccellente carriera impreziosita da importanti incarichi professionali. Un ragazzo dai modi cordiali, affabile ed intelligente del quale tutti noi conserviamo, e conserveremo per sempre, un ricordo vivido e positivo. Ciao Domenico, ci mancherai tanto!".