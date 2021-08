Una piccola brigata internazionale in difesa dell'ambiente a Montaguto Visita di Michele Buonomo nella Valle del Cervaro

Quest'anno Montaguto si è fatto in due, anzi in tre, aderendo a “Puliamo Il Mondo”, a “Voler Bene all'Italia”, alla “Festa dei Piccoli Comuni”. Campagne nazionali, promosse da molti anni da Legambiente!

In tre, perchè tante sono state le iniziative di pulizia, a cui hanno dato vita il Comune, in collaborazione con la Proloco di Montaguto e, soprattutto, con la partecipazione entusiasta di un nutrito gruppo di giovanissime e giovanissimi, che il sindaco ha presentato a Michele Buonomo, intervenuto in rappresentanza di Legambiente Campania e Nazionale, definendolo "la nostra piccola brigata internazionale!"

Nel gruppo, infatti, oltre alle ragazze e ai ragazzi di Montaguto, c'erano i loro coetanei provenienti da Olanda, e Francia, ma anche da alcune città del nostro Nord, luoghi dove si sono trasferiti, per lavorare, i loro nonni o i loro genitori.

Puliamo il Mondo, è la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente, con il sostegno di Poste Italiane e Open Fiber, che pone all'attenzione dei cittadini la necessità di salvaguardare l'ambiente a tutte le latitudini.

"Nel nostro piccolo comune irpino, l’iniziativa denominata “Puliamo il bosco”, è proseguita per tutto il giorno. E, come ha dichiarato il sindaco Marcello Zecchino, continuerà idealmente, nei prossimi mesi, con ulteriori iniziative, sempre in collaborazione con Legambiente, per porre all'attenzione regionale il valore e la necessità della salvaguardia dei nostri piccoli, grandi, comuni."