L'ultimo saluto ad Orlando Gallucci. Oggi i funerali a Solofra Il cordoglio di amici, familiari e parenti. Comunità in lutto

Si terranno questo pomeriggio alle ore 16.30 presso la Collegiata di San Michele Arcangelo di Solofra i funerali di Orlando Gallucci, il personal trainer ucciso da un malore improvviso in Spagna. Personal trainer e istruttore di palestra originario di Solofra, Galluci è morto a Valencia dove si trovava per disputare alcune gare. Atleta IFBB, personal trainer, istruttore functional training e di body Building teneva tutti aggiornati curando le sue pagine socia. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da amici, familiari e ammiratori che scorrono da giorni sui social network. La comunità di Solofra si riunisce in preghiera e silenzio per l'addio al caro concittadino. l'Arrivo della salma in chiesa è previsto per le ore 14,30. Gallucci lascia la moglie Angela De Maio, il figlio Agostino, la madre Virginia, le sorelle Luisa e Gerardina, gli zii, le zie, i cognati, cugini, parenti e amici tutti.