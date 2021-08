Scuola e covid. A Chiusano test-caramella per gli alunni. "Semplici e sicuri" Il sindaco De Angelis: si chiamano Lollipop e hanno una attendibilità del 99%

Avanza la campagna vaccinale in Irpinia 1623 le dosi inoculate ieri e si accelera in vista della riapertura delle scuole. Sindaci in campo al fianco delle Asl, come a Chiusano San Domenico dove già si prepara il percorso, in vista della riapertura delle scuole a metà del prossimo mese con tamponi di nuova generazione «Lollipop» non invasivi e senza fastidi per i bambini. In pratica, basterà la saliva per verificare l’eventuale presenza del virus. “Si tratta di una soluzione efficace per agevolare i piccoli delle scuole primarie - spiega il sindaco Carmine De Angelis -. A tutti i piccoli alunni saranno dati test-caramella. In dieci minuti avremo un risultato efficace per il 99% di attendibilità per accertare eventuali positività al coronavirus. Per i ragazzini delle medie ci saranno test così da garantire un rientro in classe in piena sicurezza”. Tutte le aule e gli spazi comuni saranno dotati di dispositivi di sanificazione e ionizzazione. Previsto anche screening volontario per il personale, Lim per ogni aula con didattica di nuova generazione. Un programma di sicurezza tutto a carico di Comune e Ic Tentindo. Intanto dal Moscati di Avellino arrivano buone notizie. E’ stato dimesso dopo 70 giorni di inferno Covid Goffredo Covino.