"Sono sopravvissuto al covid e sono un miracolato, la mia storia sia di esempio" Gennaro Buonanno 14 mesi dopo la guarigione invita tutti a vaccinarsi

Da sopravvissuto al coronavirus a simbolo della speranza e dell'impegno civile, perchè l'immunità di gregge sia obiettivo vicino nella lotta al covid in Irpinia. Gennaro Buonanno 14 mesi dopo la sua vittoria contro il virus continua a seguire cicli riabilitativi e a raccontare la sua storia perchè tutti, soprattutto i più giovani, si vaccinino subito per raggiungere l'immunità di massa. Il suo personale calvario è stato tra i più difficili e rischiosi.

Gennaro Buonano il 30 maggio del 2020 risorse dall'inferno covid nel reparto di RIanimazione dell'ospedale San GIuseppe Moscati di Avellino, dopo 77 giorni di rianimazione, 90 complessivi trascorsi nel nosocomio avellinese. Oggi, 14 mesi dopo, ancora non è finito il suo calvario, tra riabilitazione, cure e nuovi interventi. Imprenditore solofrano, Buonanno racconta la sua storia per invitare i giovani ad essere prudenti. “Chi ancora non si è vaccinato deve farlo, perché chi ha rischiato la vita come me ed è un miracolato, un sopravvissuto al coronavirus, può dirvi che questo covid è una bestia che ti divora”. Gennaro ricorda i momenti drammatici della sua lunga riabilitazione ancora in corso. “Ringrazio il dottore Angelo Storti della rianimazione, la sua equipe e il suo staff - spiega -. Mi auguro che la mia storia serva da esempio per tutti gli scettici e indecisi del vaccino, per dimostrare cosa possa causare questo maledetto covid. Non sono più l’uomo di prima. Oggi sono costretto a fare la vita di un pensionato. Ho avuto la forma più grave di covid e devo ancora sottopormi a tante cure dopo oltre un anno”. Il signor Buonanno si rivolge ai giovani e predica prudenza e cautela soprattutto in vista della riapertura delle scuole, per evitare la tanto temuta quarta ondata.