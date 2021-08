Tragedia a Gesualdo, stroncato da un malore a 46 anni. Paese sotto choc Vincenzo Nitti era uscito per fare sport quando si è sentito male colto da malore fulminante

La comunità di Gesualdo è sotto choc, raccolta nel dolore e silenzio, per una tragedia che ha travolto ogni famiglia in paese. E’ morto questa mattina, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo, Vincenzo Nitti, imprenditore 46enne del posto. L’uomo, che lascia moglie e due figli, era andato a correre e sulla provinciale tra Gesualdo e Fontanarosa quando si è sentito improvvisamente male. Intorno alle otto un passante lo ha visto steso al suolo, a contrada Riello nei pressi dell’edicola votiva dedicata alla Madonna. L’automobilista si è fermato ed ha allertato subito i soccorsi. Inutili le manovre salvavita dei sanitari del 118, del dottore Grappone. Per Vincenzo Nitti non c’è stato nulla datare. “Siamo distrutti - racconta addolorato l’assessore Andrea Petruzzo -. Vincenzo era un gesuadino autentico, punto di riferimento per i giovani e giovanissimi del nostro paese, che in lui hanno trovato sempre stimoli per nuove iniziative, consigli preziosi e amicizia. Vincenzo era amico di tutti noi, era un ragazzo solare, impegnato nel sociale, generoso e disponibile con tutti. A nome del sindaco Edgardo Pesiri, della amministrazione intera e della comunità le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali”.