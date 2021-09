Statale 90 delle Puglie, avanzano i lavori sul versante sovrastante la strada Gli interventi

Avanzano i lavori di manutenzione programmata relativi alla messa in sicurezza del versante sovrastante la strada statale 90 “delle Puglie”, nel territorio comunale di Montaguto (AV) al confine con la Puglia.

Nel dettaglio, sono state eseguite oggi, con l’ausilio di un elicottero, alcune delle operazioni di trasferimento del materiale necessario alle attività (reti paramassi, pali, etc.) sul versante.

Durante queste attività, la circolazione ha subito brevi interruzioni tra il km 46,300 ed il km 46,700, per il tempo strettamente necessario al volo dell’elicottero.

L’intervento di messa in sicurezza del versante – per un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro – è stato programmato a seguito di una serie di incendi che hanno interessato ampie porzioni del versante sovrastante la SS90; tali incendi, infatti, hanno determinato un indebolimento delle aree causando, di conseguenza, diversi episodi di caduta massi a seguito dei quali sono stati attivati una serie di tavoli operativi tra Anas, Prefettura di Avellino, Protezione Civile e Comune di Montaguto.

Per l’esecuzione dell’intervento, in corso, è già attivo il restringimento della carreggiata in corrispondenza del km 45,800.