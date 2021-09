Barriera paramassi da 2000 kj con l'ausilio di un elicottero a Montaguto Intervento all'avanguardia da parte dell'Anas lungo la statale 90 delle Puglie dopo gli incendi

Un intervento all’avanguardia quello dell’Anas, lungo la statale 90 a Montaguto dopo gli incendi che purtroppo anche quest’anno hanno messo a dura prova il territorio al confine tra Campania e Puglia. Cinque metri di barriera paramassi per garantire la sicurezza, nel punto più critico dell’importante arteria di collegamento, onde evitare seri pericolo agli automobilisti in transito. Impiegato un elicottero per trasportare i materiali che dovranno essere utilizzati nelle operazioni di montaggio. Lavori urgenti e indispensabili e grande sinergia tra le varie istituzioni. La soddisfazione del sindaco di Montaguto Marcello Zecchino:

"Proseguono incessantemente i lavori di messa in sicurezza del versante sovrastante la statale 90 delle Puglie, al km 45+800, nel territorio di Montaguto. Ieri sono state eseguite, con l’ausilio di un elicottero, alcune operazioni di trasferimento del materiale necessario alle attività sul versante.

Lavori necessari per gli effetti del vasto incendio dello scorso anno che aveva provocato la caduta di massi sulla strada statale.

I lavori sono andati avanti senza interruzioni anche nei giorni di agosto, con condizioni meteo proibitive. Esprimo vivo apprezzamento per l’attenzione riposta da Anas al nostro territorio. Grazie alla sinergia e totale collaborazione istituzionale tra Anas, Prefettura di Avellino, Regione Campania e Comune di Montaguto, si è potuto arrivare in così breve tempo a progettare ed eseguire dei lavori di particolare complessità. L’investimento complessivo è di circa 1,2 milioni di euro. L’ultimazione dei lavori è prevista nel mese di ottobre.