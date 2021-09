Irpinia in lutto, è morta Rosanna Gambone: Addio piccola straordinaria guerriera Oggi il decesso in ospedale. Il sindaco di Montella: siamo distrutti, addio cara Rosanna

Dolore e cordoglio in Irpinia per la morte di Rosanna Gambone, deceduta oggi dopo aver lottato per numerosi giorni in ospedale. Il suo cuore ha cessato di battere nel tardo pomeriggio e la notizia della sua morte ha sconvolto l'intera provincia, dove negli anni Rosanna si è fatta conoscere e amare nelle tante occasioni di impegno civile e solidale, di cui è sempre stata straordinaria protagonista. Scrittrice, attrice, Rosanna ha coltivato le sue passioni con passione, tenacia e costante condivisione. Sul social sono centinaia i messaggi di cordoglio. Sconvolto il sindaco Buonopane commenta: "siamo distrutti. Rosanna resterà nei nostri cuori. La sua morte ci lascia nel dolore più profondo, commossi nel ricordo di una donna unica, eccezionale e che ha saputo, in ogni sua straordinaria inziativa e militanza, trasmettere in senso autentico della vita".

"Non ci rassegna mai alla morte. Quando poi ad andarsene sono persone, anzi, personaggi, così "ingombranti" è davvero difficile - ricorda Agostino Nunziata referente Theleton per l'Irpinia con cui Rosanna ha sempre collaborato per promuovere raccolte benefiche per la cura e studio delle malattie rare-.Si, eri ingombrante, cara Rosanna, nonostante il tuo fisico minuto. Eri presente ovunque mi girassi. Ultimamente sei approdata finanche al cinema. Sfido chiunque a fare un decimo di quello che hai fatto tu nella vita, nonostante tutti i limiti che ti poneva. Sapevo e seguivo a distanza, ma con discrezione, la tua situazione. Come tanti, ho pregato intensamente, in silenzio, in questi giorni, affinchè Qualcuno, Lassù, potesse cambiare un destino che i medici davano ormai per scontato. Avevi ancora tante cose da fare quaggiù. Sicuramente, tanta "ammuina" ... come dicevi tu. Ma forse ti stanno aspettando in Paradiso per farne ancora di più". "Stasera anche Cassano è in lutto. - Spiega il sindaco Salvatore Vecchia-.Rosanna, con la sua forza sorprendente, era cittadina di ogni comunità. Con la sua tenacia ha insegnato a tutti noi che la vita è un bene per il quale vale la pena di combattere sempre. La ricorderemo come una lottatrice indomita, come la donna che dal suo piccolo corpo ha offerto un grande esempio. Resterà nella memoria e nel cuore di tutti noi".