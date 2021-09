Progetto Aiello, faremo i consigli comunali nelle frazioni Presentata la lista e il programma

Entra nel vivo la campagna elettorale di Progetto Aiello e del suo candidato a sindaco Gerardo Candido. Dopo le prime due dirette facebook, ieri è stata presentata la lista e il programma amministrativo ai cittadini. L’incontro si è tenuto nella frazione Sabina. “Non a caso abbiamo iniziato da una frazione, vogliamo portare le frazioni e le altre zone periferiche al centro del paese”. Tanti i temi trattati sia di interesse locale attinenti alla frazione Sabina che più in generale riguardanti Aiello.

“Bisogna coinvolgere tutti i cittadini a partecipare alla vita sociale e amministrativa del comune. Durante gli ultimi abbiamo visto consigli comunali con la partecipazione praticamente nulla dei cittadini: ci impegniamo a coinvolgere maggiormente le persone nelle scelte che li riguardano. Come? Costituendo le consulte dei cittadini per zone territoriali, svolgendo i consigli comunali nei tanti edifici pubblici distribuiti sul territorio, accorciando le distanze fra chi amministra e i cittadini”.

“Interpretiamo la richiesta di rinnovamento che proviene dalla società civile e che si riflette nella composizione della lista di candidati. Sono molto felice dell’avvicinamento all’impegno politico di tante ragazze e signore: presenza numerosa e significativa nella lista di Progetto Aiello” e altrettanto numerosa la presenza femminile fra il pubblico.

Durante l’incontro, Gerardo Candido, ha sollecitato un confronto pubblico fra candidati sindaci sui temi della campagna elettorale, confronto sollecitato da tanti cittadini.

“Amministriamo nel loro interesse, è giusto che ci sia un confronto fra candidati”.