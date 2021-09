Afghanistan, oggi arrivano 13 rifugiati a Montoro e Sant'Angelo dei Lombardi La sistemazione in degli alloggi tra i due comuni

Emergenza umanitaria in Afghanistan, arrivano altri rifugiati in Irpinia. Nel pomeriggio di oggi, infatti, è previsto l’arrivo di due nuclei familiari, uno composto da 6 spersone e l’altro da 7, entrambi con bambini, che, a seguito di una procedura coordinata dalla Prefettura di Avellino, saranno accolti nei Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e di Montoro. La scorsa settimana sedici i rifugiati che erano arrivati ad Avellino, presso casa Nicodemi, struttura della Caritas sede della Pastorale Famiglia della Diocesi. Altri rifugiati sono stati sistemati in alloggi a Sant'Angelo dei Lombardi e Fontanarosa. I sindaci di molti comuni irpini sono scesi in campo per fornire soluzioni solidali per accogliere intere famiglie in fuga dall'inferno dei talebani. In molte comunità si stanno mettendo in moto le associazioni per raccolte di abiti e alimenti da fornire alle famiglie afghane.

"Queste famiglie sono le benvenute - commenta il sindaco Marco Marandino -. L'Irpinia si conferma terra di accoglienza, popolata da comunità solidali e pronte a fornire aiuto e sostegno. Ci auguriamo che queste persone possa trovare serenità nei nostri paesi".