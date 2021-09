Ariano: ecco i nuovi orari dei mezzi pubblici Amu in città Tratta Manna-Camporeale e contrade

La direzione dell'Amu rende noto all'utenza, a seguito della riapertura delle scuole, gli orari dei mezzi pubblici a partire da domani 15 settembre 2021 sulla tratta Manna- Camporeale. Lo comunica l'amministratore unico Ivanoe Cocca.

ore 07,00

ore 07,15

ore 08,00

ore 09,30

ore 10,30

ore 11,30

ore 12,30

ore 13,30

ore 14,30

ore 15,30

ore 16,30

ore 17,30

ore 18,30

ore 19,30 Piazza Plebiscito-Camporeale

Piazza Plebiscito-Manna

Piazza Plebiscito-Camporeale - Manna

Piazza Plebiscito-Stratola (Chiesa San Michele, Turco) - Cardito (Eurospin)

Piazza Plebiscito-Camporeale - Manna

Piazza Plebiscito-Stratola (Chiesa San Michele, Turco) - Cardito (Eurospin)

Piazza Plebiscito-Camporeale - Manna

Piazza Plebiscito-Camporeale - Manna

Piazza Plebiscito-Stratola (Chiesa San Michele, Turco) - Cardito (Eurospin)

Piazza Plebiscito-Camporeale - Manna

Piazza Plebiscito-Stratola (Chiesa San Michele, Turco) - Manna

Piazza Plebiscito-Camporeale - Manna

Piazza Plebiscito-Stratola (Chiesa San Michele, Turco) - Cardito (Eurospin)

Piazza Plebiscito-Camporeale - Manna

Saranno ripristinati gli orari del periodo scolastico per le contrade. Il turno di San Liberatore partirà dal bivio di Madonna di Pompei, come lo scorso anno, perché la strada è ancora inagibile per i mezzi più grandi.

Visto l’obbligo di riempimento dei mezzi pubblici all’80% e la presenza degli studenti in classe al 100%, si provvederà a sopperire ad eventuali problematiche di riempimento dei mezzi con corse aggiuntive che verranno effettuate a distanza di pochi minuti, a seguito di segnalazione degli autisti al deposito dell’azienda. Una volta raggiunto il riempimento dell'80% del mezzo non sarà permesso l'ingresso ad ulteriori persone. "Ci scusiamo fin da ora per eventuali disagi che fossero arrecati ad alcuni."