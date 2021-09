Afghanistan."Rifugiati in arrivo, il nostro paese sarà sempre più multietnico" Anche il sindaco Pompeo D'Angola apre le porte ai profughi in fuga dai talebani

Irpinia in prima linea per l'emergenza umanitaria in Afghanistan. Dopo Fontanarosa, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Montoro, Avellino e altri comuni anche Sant'Andrea di Conza accoglie famiglie in fuga dall'inferno dei talebani. L'annuncio è del sindaco Pompeo D'Angola che spiega: Ospiteremo 3 o 4 nuclei familiari afgani con bimbi piccoli. Sant'Andrea sarà una comunità sempre più multietnica". Il sindaco Pompeo D'Angola ha diramato l'avviso pubblico per la messa a disposizione di alloggi per i rifugiati. E ancora una volta le comunità irpine confermano lo spirito solidale e accogliente, che ha contraddistinto i paesi in più occasioni. Continuano ad essere sistemati in molte case della provincia i rifugiati afgani. Tante le associazioni in campo al fianco di prefettura e comune per i piani di accoglienza e di reperimento dei beni essenziali. Molti i sindaci in campo che hanno risposto all'appello del Ministero per fornire soluzioni abitative per i profughi scampati alla violenza dei talebani.