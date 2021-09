Gesualdo: donna trovata morta in casa, dolore e lacrime in paese La signora aveva 52 anni. Si è tolta la vita. Cordoglio degli amministratori e compaesani

Dramma a Gesualdo per la morte di una signora nel centro storico del paese. M. S. Le iniziali della donna trovata senza vita, intorno alle 14, nella sua abitazione dal marito. Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità gesualdina, provata da una tragica sequenza di lutti, che sono avvenuti nelle scorse settimane. Dolore che si aggiunge a dolore per la comunità guidata dal sindaco Edgardo Pesiri. La donna si è tolta vita mentre era sola in casa nei pressi della zona Canale. Ignote le cause del tragico gesto. Il medico legale arrivato sul posto ha subito liberato la salma, essendo chiare le cause del decesso. La notizia si è rapidamente diffusa in paese. La comunità era riunita per le celebrazioni e veglia di preghiera in onore di San Pio quando si è saputo del tragico decesso. Inutili i soccorsi. La signora era già morta all'arrivo dei sanitari. La 52enne lascia marito e una figlia. Sindaco e amministratori si uniscono al dolore dei familiari della signora. Un lutto che segna e addolora ogni famiglia in paese. Solo lo scorso 31 agosto la comunità di Gesualdo è stata sconvolta dalla morte dell'imprenditore Vincenzo Nitti, stroncato da un malore che non gli aveva lasciato scampo, L’uomo, 46 anni, stava facendo jogging a Contrada Ariella, lungo la provinciale tra Gesualdo e Fontanarosa quando si era sentito improvvisamente male. Poche settimane prima un altro tragico decesso ha addolorato la comunità: Domenico Caputo, manager di 42 anni, gesualdino di origine, ma residente a Parma, era stato rinvenuto privo di vita nella città emiliana lo scorso 6 agosto.