Ariano: chiude per lavori via Mancini. Ecco i giorni e gli orari L'avviso del comune all'utenza

Il comune informa la cittadinanza che con ordinanza dell’area vigilanza n. 81 del 24/09/2021, per consentire i lavori di scarico di materiale da costruzione, tramite ausilio di camion con gru, per i lavori di restauro della Chiesa di Sant’Anna su Via Mancini è vietato il transito veicolare dalla ore 14.00 sino alle ore 16.30 dei giorni 27, 28 e 29 settembre 2021 ad accezione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei lavori. I flussi veicolari saranno deviati da Piazza Plebiscito per Via D'Afflitto e, da Via Calvario per Via Marconi.