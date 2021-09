Stroncato a 60 anni da un malore, addio a Modestino Brosca Mercogliano a lutto. Il cordoglio del mondo del calcio dilettantistico e della Federcaccia

"È venuto a mancare, Modestino Brosca, Federcacciatore di Mercogliano. Uomo perbene, sempre vicino a Federcaccia. Giungano ai suoi familiari le più sentite condoglianze di tutti i soci di Federcaccia Provinciale Avellino, il Presidente, il Consiglio Direttivo Provinciale, e tutte le strutture periferiche si stringono alla famiglia". Così i vertici di Federicaccia provinciali hanno voluto esprimere sui social vicinanza ai familiari di Modestino Brosca. Dolore e sconcerto a Mercogliano per la morte di Modestino, stroncato ieri da un malore sulla SS90 in località Pianopantano a Mirabella Eclano. Purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi degli operatori del 118. Ex allenatore e profondo conoscitore del calcio dilettantistico, Modestino Brosca era amante della caccia. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici che ricordano un uomo sempre disponibile e pronto ad aiutare il prossimo.