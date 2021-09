Covid, 9 positivi su 292 tamponi. Avella, altri 5 casi dopo la festa di nozze I contagi, i numeri in Irpinia

Emergenza coronavirus, ancora contagi in Irpinia. Il covid avanza e sono 9 i nuovi casi accertati nel solo comune di Avella. Da giorni il paese guidato da Domenico Biancardi è alle prese con un focolaio innescato dopo una festa di matrimonio in provincia di Napoli. Si tratterebbe di contatti diretti dei contagiati. Allerta in paese e le istituzioni predicano cautela. Intanto a livello provinciale ecco gli altri casi comune per comune: 1, residente nel comune di Ariano Irpino; 1, residente nel comune di Atripalda; 5, residenti nel comune di Avella; 1, residente nel comune di Cesinali; 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.