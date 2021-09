Ariano: area giochi nuovamente attrezzata in villa comunale: bella e sicura Il comune confida nel grande senso di responsabilità da parte di tutti: ora proteggiamola

Area giochi nuovamente attrezzata in villa comunale ad Ariano Irpino. Il Comune ha ultimato gli interventi ripristinando lo spazio dedicato ai bambini situato di fronte al circolo tennis Renzulli.

Un intervento che ha reso felici per la verità anche i tanti genitori che quotidianamente affollano con i loro figli, il polmone verde della città. Intorno alle giostrine aiuole fiorite e ben tenute, grazie al preziosissimo lavoro degli operai della comunità montana ufita

"E' stata ripristinata e con giochi quasi totalmente rinnovati. Sono oltre 250 metri quadri del parco comunale destinati ad area giochi per i bambini nella pineta nell'ambito degli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della villa. L'intervento - afferma il vice sindaco Carmine Grasso - fa parte di una serie di progetti destinati ai più piccoli e mira a rendere la nostra città più accogliente e a misura di bambino. Si confida nell'uso appropriato dei giochi e nel rispetto delle regole per la fruizione degli spazi comuni. L'area sarà videosorvegliata per prevenire atti di vandalismo."

E' di poche sere fa un nuovo stupido gesto, alcuni ragazzini sotto gli occhi di più persone si sono impossessati di un paletto, all'ingresso della villa per poi trascinarlo verso la pineta. La speranza è che l'area giochi, dotata tra l'altro anche di una base morbida e sicura rispetto al passato, possa essere utilizzata solo ed esclusivamente dai bambini in modo da evitare ogni forma di danneggiamento.