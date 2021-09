Ariano, vallone Maddalena: partiti i rilievi topografici e geognostici Opere di regimentazione delle acque e consolidamento dell'area in questione

Il Ministero dell'Interno ha approvato ha approvato e confermato il finanziamento di euro 614.093,00 richiesto nella precedente amministrazione Franza, relativo alla progettazione avente ad oggetto: "Riammagliamento e razionalizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile Rione Cardito.

"Con delibera di giunta numero 16 del 10 gennaio 2020, si faceva richiesta di contributi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2029 numero 160, per le seguenti opere: messa in sicurezza fosso Madonna dell'Arco con bonifica ex discarica, contributo richiesto ed approvato di euro 754.964,00 e regimentazione delle acque di consolidamento del vallone fosso Maddalena con contributo richiesto di euro 596.462,00. Contributi già stanziati e materialmente accreditati.