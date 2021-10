Terremoto in Campania, scossa 2.2 in Irpinia, epicentro a Solofra Decine di segnalazioni ai vigili del fuoco e sui social

Ancora una scossa di terremoto in Irpinia, dopo lo sciame sismico registrato nelle scorse settimane. Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona di Solofra ad una profondità di 9 chilometri. Il terremoto è stato registrato alle ore 18.25 e la scossa è durata pochi secondi. L'evento tellurici ha colpito l’area dell’avellinese, precisamente l’epicentro è stato localizzato a Solofra. a scossa, registrata molto in superficie, è stata avvertita da molti residente della zona, con decine di segnalazioni anche sui social. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Il terremoto è stato registrato dai sismografi del centro alle 18,25. Interessato un perimetro di circa 20 chilometri tra le province di Avellino e di Salerno, con numerosi comuni ricadenti in questa area.