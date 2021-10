La terra trema ancora in Irpinia, nuova scossa a Solofra Ieri sera un primo terremoto in paese. Stamane sequenza sismica tra Conza e Teora con 4 scosse

La terra trema ancora in Irpinia, nuova scossa a Solofra. Un terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nel territorio della città della concia alle 19.02 di questa sera, ad una profondità di 10 km. L'evento tellurico è stato registrato dall'ingv. Si tratta del secondo sisma nelle ultime 24 ore nello stesso comune. Ieri era stata registrata un'altra scossa di terremoto a Solofra, di magnitudo ML 2.2 ad una profondità di 9 chilometri. Il terremoto è stato registrato alle ore 18.25 e la scossa è durata pochi secondi. La scossa, registrata molto in superficie, è stata avvertita da molti residente della zona, con decine di segnalazioni anche sui social. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Il terremoto è stato registrato dai sismografi del centro alle 18,25. Interessato un perimetro di circa 20 chilometri tra le province di Avellino e di Salerno, con numerosi comuni ricadenti in questa area. Anche in altre zone dell'Irpinia sono state registrate altre scosse. Tra Conza della Campania e Teora questa mattina sono state rilevate 4 scosse.La prima scossa di terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuta nella zona di Teora, alle ore 6.22 di questa mattina.Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma e dopo pochi minuti un nuovo evento tellurico è stato registrato a Conza della Campania. Il terremoto di magnitudo ML 1.2 è avvenuto alle 6:31:03 come segnalato dagli esperti dell'Ingv. Sempre a Conza un altro sisma di magnitudo ML 1.6 è avvenuto alle 6:38:26. Alle 08:44:48 l'ultima scossa è stata rilevata sempre nel territorio di Conza della Campania.