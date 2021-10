Parte "Per-Corsi Vitali", il progetto per gli ultrassesantenni Gli anziani avranno l'opportunità di essere formati su tre temi specifici

Sarà presentato martedì alle 17 presso il palazzo municipale il progetto "Per-Corsi Vitali" destinato agli ultrasessantenni residenti a Montoro.

Presso l’aula convegni, alla presenza del sindaco Girolamo Giaquinto e degli altri componenti dell’amministrazione comunale, e delle altre associazioni del territorio, il consiglio direttivo e i soci del sodalizio "Teatro Popolare Montorese" illustreranno tutti i dettagli del progetto sociale – ricreativo e culturale finanziato dalla Regione Campania.

Nei prossimi mesi cinquanta anziani residenti nel territorio di Montoro avranno l’opportunità di essere formati su tre temi specifici: il teatro amatoriale, l’enogastronomia e la cucina a base di prodotti tipici locali e, non ultimo, in materia di alfabetizzazione informatica e digitale. I corsi tenuti da esperti, come nel caso della cucina dagli chef dell’Associazione Cuochi Avellinesi, saranno svolti nei prossimi mesi in orari serali con eventi sia in presenza che a distanza su piattaforma web.

L’associazione Teatro Popolare Montorese, presieduta da Pietro Roberto Montone, svolgerà per buona parte del prossimo anno attività che coinvolgeranno anche il territorio. Ad esempio al termine del corso di teatro i partecipanti si cimenteranno in una rappresentazione in favore della intera comunità locale. A curare tutti i particolari del progetto "Per-Corsi Vitali" è stato il direttore artistico Alfonso De Vita. Un progetto molto innovativo che ha riscontrato non a caso il favore della Regione Campania che ha inteso finanziarlo soprattutto visto che è destinato agli anziani duramente provati dall’emergenza Covid.