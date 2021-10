"Chi ama il paese, anche se non ha una poltrona una mano la dà" I primi giorni da sindaco di Vincenza Cassese a Scampitella dopo il trionfo

“Il nostro intento è quello di far restare i giovani nella nostra terra, creando delle opportunità per loro, se ci riusciamo. Determinante sarà l’aggregazione sociale. Non conta l’appartenenza politica, tutti dobbiamo lavorare per il paese.”

A parlare è Vincenza Cassere, unico neo eletto sindaco donna in Irpinia alle ultime consultazioni elettorali, nella sua Scampitella, comune situato al confine con la vicina Puglia. Primi giorni di attività particolarmente intensi, in attesa dell’insediamento del consiglio comunale.

“E’ un orgoglio per me essere l’unica donna sindaco in questa consultazione elettorale. Anche cinque anni fa, si era pensato ad un’idea simile. Non è andò a buon fine. Quest’anno ci siamo riusciti, direi che Scampitella, è un piccolo paese ma con una mente aperta e forse precorriamo un po' i tempi abbastanza velocemente. E di questo sono contenta.”

Attenzione rivolta ai giovani che saranno la sua forza, apertura a tutti senza alcuna distinzione politica, rilancio del paese attraverso la creazione di un laboratorio attivo, sinergia con gli altri comuni, incentivare turismo e ristorazione. Sono questi i primi tasselli importanti sui quali Cassese intende concentrare la sua attenzione.

“L’obiettivo da raggiungere è dare il massimo. Cercare di rendere questa amministrazione operativa su tutti i fronti e di riuscire ad avere la collaborazione di tutti, perché io sono convinta che chi ama il paese, anche se non ha una poltrona, una mano la dà.”

Venerdì 15 ottobre alle 17.30 intanto si insedia il consiglio comunale. Si potrà prendere parte alla seduta muniti chiaramente di mascherina e green pass.

E c’è già un primo appuntamento pubblico che riguarda la solidarietà: “Sono stata contattata dal direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante. Domenica 17 ottobre, avremo il piacere di ospitare davanti alla casa comunale, il tour dei camper della salute per lo screening gratuito della mammella e della cervice uterina. Rivolgo un appello a tutte le donne a prendere parte a questa lodevole iniziativa rivolta alla prevenzione.”