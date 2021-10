Ariano, contratto di somministrazione di personale: insorge la minoranza "Soluzione onerosa, non certo trasparente, dai costi non trascurabili"

"Avendo bisogno di sei dipendenti a tempo determinato il Comune di Ariano si è rivolto ad una società di lavoro interinale, prescegliendo il contratto di somministrazione di personale: soluzione onerosa, non certo trasparente, dai costi non trascurabili, e di dubbia legittimità, perché n contrasto con l’art. 97 della costituzione." E' quanto scrivono in una nota i consiglieri di minoranza al comune di Ariano Irpino.

"Il risultato della fornitura, commissionata è stato sorprendente, essendo risultati prescelti, su una platea di 500 aspiranti, sei concorrenti non propriamente sconosciuti, diciamo così, all’amministrazione comunale.

Ovviamente nulla contro i prescelti, giovani valenti e brillanti ai quali auguriamo tutto il meglio possibile. Riteniamo però che il reclutamento di personale presso un Ente Pubblico debba essere un’occasione per affermare regole di trasparenza, linearità, meritocrazia.

Non è bello trincerarsi dietro una figura contrattuale anomala (la somministrazione, appunto) presumibilmente per dribblare le rigide regole che presiedono ad un concorso pubblico. Non è bello, soprattutto, illudere tanti giovani in cerca di una occupazione, sia pure momentanea, farli affannare ad inviare curriculum e a rispondere a telefonate di presunta selezione, salvo a scoprire che nemmeno un curriculum da premio Nobel gli avrebbe garantito l’assunzione.

In questi giorni - conclude la nota - valuteremo attentamente la legittimità e l’opportunità di quanto posto in essere, e poi intraprenderemo ogni utile iniziativa, interessando Anac, Prefettura e Corte dei Conti.