Irpinia terra di centenari. Auguri a Maria Lucia la nonnina di Morra de Sanctis La festa in paese per la centenaria

Irpinia terra di centenari, a Morra De Sanctis festa grande per il secolo di vita di MariaLucia Rainone. Per l'occasione, l'amministrazione comunale ha conferito alla festeggiata una targa. Poi torta e brindisi per la nonnina di tutti i morresi.

"A Rainone MariaLucia, Per aver contribuito ad edificare la nostra comunità custodendone i valori,la cultura e le tradizioni e per aver testimoniato e condiviso conoscenza, esperienza rispetto ed amore. Alla nonna di tutti i morresi nel giorno del suo centesimo compleanno. Con queste parole rivolgiamo alla Sig.ra Rainone con il più grande affetto i più sinceri auguri da parte della nostra comunità". Cosaì il sindaco in un post su facebook.