Covid, cluster in famiglia a Solofra. Vaccini, 1800 dosi grazie al green pass Sette i casi complessivi in provincia di Avellino

Sono sette i nuovi casi di coronavirus in Irpinia, di cui 4 a Solofra, due a Cesinali e uno a Bagnoli Irpino. Nella città della Concia a rimanere contagiati i componenti di una famiglia. Un cluster che fortunatamente è stato isolato e ora l'azienda sanitaria è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti diretti dei positivi al coronavirus. 729 i tamponi processati e il tasso di positività si attesta allo 0.96%. Negli ultimi dieci giorni oltre 60 i casi contabilizzati in Irpinia. Un trend confortante, che conferma l 'importanza dello scudo vaccinale. Decisa l'impennata registrata sul fronte della campagna vaccinale. La corsa al green pass fa superare quota 1800 dosi nelle scorse ore. Oltre 400 in più le dosi inoculate.